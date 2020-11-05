UBP Kurultayı’na 10 ay erteleme gündemde

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu’ndan elde edilen bilgiye göre Cumartesi gerçekleştirilecek Olağanüstü Kurultayı’nın ertelenmesi için ‘mutabakat arayışı’ ilerletildi, erteleme yönünde genel bir anlayışa varma çabası sürdürülüyor.

Erteleme için UBP Genel Başkanlığı için ikinci turda yarışacak iki adayın ‘çekilmesi’ gerektiği de elde edilen bilgiler arasında.

Kurultay'ın 10 ay süreyle ertelenmesine ilişkin genel bir anlayışa vardığı ifade edilen Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’un, adaylıktan resmen çekilmesi bekleniyor.

Bu sürede Genel Başkan Vekili olarak görev yapan Ersan Saner'in, Genel Başkanlık ve hükümeti kurabilmesi halinde Başbakanlık görevi yapacağı da belirtiliyor.

Kurultay’ın ikinci turunun Ekim 2021’de yapılması konuşuluyor.