Taçoy: “Parti 2’ye bölünmesin diye çekildik”

Partinin bütünlüğü için çekilme kararı aldığını dile getiren Hasan Taçoy, “Bu kurultayı gerçekleştirseydik sonucunda parti 2’ye bölünecekti. Ülkenin ihtiyacı olan hükümet ancak bütünlük ile icraat gerçekleştirebilir” dedi.

Ülkedeki yönetimin bütünlüğü için bu adımın atıldığını kaydeden Taçoy, “Önemli olan makam ve koltuk değil” şeklinde konuştu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Kurultayı’nın ikinci turunun iptal olmasının ardından YENİDÜZEN’e konuştu.

Taçoy, “Partinin bütünlüğü mevzu bahistir. Bu kurultayı gerçekleştirseydik sonucunda parti 2’ye bölünecekti. Ülkenin ihtiyacı olan hükümet ancak bütünlük ile icraat gerçekleştirebilir. Bu nedenle geri çekildik. Önemli olan ülkenin sevk ve idaresidir. Önemli olan makam ve koltuk değil, UBP’nin yapabileceği işlerdir.” ifadelerini kullandı.

“Müdahale söz konusu değildir”

Henüz parti üyeleri ile iletişime geçmediğini kaydeden Taçoy, bu durumun tepki toplamasının doğal olduğunu belirtti. Taçoy, “Tepkiler muhakkak ki olacak, bunu herkes süreç içinde anlayacak. Türkiye’nin müdahalesi olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan Taçoy, böyle bir müdahalenin olmadığını dile getirerek, “Bize oyu verecek olan tabanımızdır, böyle bir müdahale söz konusu değildir” dedi.

Tek kişiyle aday çıkılmasından yana

45 günlük süre içerisinde gerçekleştirilecek olan kurultayda yeniden aday olup olmayacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Taçoy, bunu süreç içinde değerlendireceğini, birlik ve bütünlük adına parti içerisinde istişare ederek tek kişiyle aday çıkılmasından yana olduğunu kaydetti.