UBP-YDP-DP Hükümeti’nden vergi affı

UBP-YDP-DP Hükümeti, 2023 yılı ve önceki yılların vergilendirilmesine ait tahsisin hızlandırılmasıyla ilgili olarak vergi affına gidilmesi için Yasa Gücünde Kararname hazırladı.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararnameyle vergiler, vergi cezaları, özel usulsüzlük cezaları ile Yerel Yönetimlerin aslı alacakları ve ve bunlara ilişkin gecikme zamları ile gecikmne faizlerinin ödenmesine olanak tanıyacak.