Tutuksuz yargılanacaklar

Serap ŞAHİN

Dipkarpaz’da, 16 hür eşeğin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen polis soruşturmasında şüpheli olarak görülen zanlılar teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme zanlıların tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Polis, olayda kullanılan fişeklerle benzerlik taşıyan kartuş kısmı kesik av tüfeği fişeği tasarrufunda bulunan D.D. ve U.D., adına kayıtlı tüfeğin namlu kısmı eksik olan T.K. ile adına kayıtlı silahlardan birini polise ibraz edemeyen E.D.’nin tutuklandığını mahkemeye hatırlattı.

Polis, zanlı D.D.’nin olayla bağlantısı olmadığının tespit edildiğini ve serbest kaldığını ifade ederek, diğer 3 zanlının soruşturmaya etki edebilecekleri kısımların tamamlandığını, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

U.D.’nin avukatı müvekkilinin “Hayvanlara zarar verme” suçundan teminata bağlanmasına itiraz etse de Mahkeme zanlı U.D.’ye yönelik “Kanunsuz ateşli silah tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” ve “Hayvanlara zarar verme” suçlarından teminata bağlanmasına, 2 kefil şartı ve 500 bin kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, zanlı T.K. ve E.D. ‘nin ise “Ateşli silahı güvene alamama” suçundan 5 bin TL nakdi teminat şartı ile teminata bağlanmasına hükmetti.