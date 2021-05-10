Tutuklu, Mahkum ve Aileleri Dayanışma Derneği kuruldu

“Tutuklu, Mahkum ve Aileleri Dayanışma Derneği” kurulduğunu duyurdu. Derneğin, herhangi bir suç işlediği iddia edilen ve/veya suç işlediği mahkeme kararınca kesinleşen ve özgürlüğünden mahrum kalan herkesin yine yürürlükteki hukuki mevzuat uyarınca haklarının en iyi şekilde savunma ve geliştirmek amacı ile kurulduğu bildirildi.

Derneğin kurucu üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Başkan Av. Dilem Akçaba, Yazman Av. Nihal Vildan Kahya,Sayman Av. Ceyda Akten,Kurucu üye Stj. Av. Yağmur Çelikörs ve kurucu üye Psk. Asena Öztürk.

Dernek’ten yapılan açıklamada, üyelik koşullarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Buna göre üyelik koşulları;

2 çeşit üyelik vardır;

1)Asli üyelik: KKTC vatandaşı ve 18 yaşını bitirmiş herkes aylık üyelik aidatını ödemek koşulu ile üye olabilir. Asli üyeliği derneğin yönetim kurulu onaylar.

2)Onur üyeliği: Derneğe maddi lojistik ve/veya başka şekillerde yaptıkları yardım ve/veya bağışlardan dolayı, derneğin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış kişilerdir.

Üyelerin, başvuru formunu için tmaddernegi@gmail.com'a mail göndermeleri gerekmektedir. Aidat ücreti makbuz karşılığı 25 tl olup, üyelerin yönetim kurulunda oy kullanma hakları doğacaktır. Aidat ödemeyen kişiler oy veremeyecektir. Üyelikten çıkmak isteyen kişilerin Yönetim Kurulu'na istifa mektubu vermesi yeterli olacaktır.