Türkiye'de Instagram'a erişim engeli

BTK web sitesindeki web sitesi sorgulama menüsünde de, Instagram'a erişimin engellendiği bilgisi yer aldı.

Katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Engelin ne zaman kaldırılacağı ya da başka yaptırımlar olup olmayacağın dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de Wikipeda da Nisan 2017 ve Ocak 2020 arasında engellenmişti.

Google'a ait sosyal medya platformu YouTube'a da Türkiye'de 2008'den 2010'a kadar erişim engeli getirildi. Platform, 2015'e kadar da Türkiye'de farklı gerekçelerden defalarca kapatıldı.

Nisan'da da Facebook'un sahibi Meta, yetkililerin Instagram uygulamasıyla ilgi paylaşımını engelleme kararının ardından, Threads adlı sosyal medya platformunu Türkiye'de askıya almıştı.