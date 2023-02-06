Türkiye’de 7 gün süreyle milli yas ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden milli yas ilan etti.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" dendi.