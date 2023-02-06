Türkiye’de 7 gün süreyle milli yas ilan edildi
Türkiye’de meydana gelen depremler sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle ülkede 7 gün süreyle milli yas ilan edildi.
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden milli yas ilan etti.
Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" dendi.
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