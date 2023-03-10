Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başında
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararını imzaladı.
A+A-
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararını imzaladı.
Erdoğan, "Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum" dedi.
İmzanın ardından karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzalamasının ardından konuşan Erdoğan, "14 Mayıs süreci, kısır siyasi çekişmelerin, yalan, iftira kampanyalarının mecrası haline dönüştürülürse, 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz" ifadelerini kullandı.
"Amacımız bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlamak"
Cumhurbaşkanı konuşmasında özellikle deprem vurgusu yaptı.
Bu haber toplam 117 defa okunmuştur