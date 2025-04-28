“Türk limanlarına karşılık iş insanlarına vize” teklifi doğrulandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Türkiye’nin limanlarını, Kıbrıs Cumhuriyeti gemilerine açması karşılığında Türk işadamlarına AB vizesi verilmesi önerisini AB’ye yaptıklarını doğruladı.

Sözcü Letimbiotis, Rum Radyo Televizyon Kurumu RİK radyosuna bu sabah yaptığı açıklamada, Türkiye’nin limanlarını Kıbrıs Cumhuriyeti gemilerine açması karşılığında Türk iş adamlarına vize verilmesi şeklinde bir öneri yaptıklarını doğruladı.

Söz konusu önerinin, AB’nin Kıbrıs sorununa daha etkin müdahil olmasını sağlama çerçevesinde Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in çabaları çerçevesinde yapıldığını belirten Letimbiotis, Türkiye’nin limanlarını Kıbrıs Cumuriyeti gemilerine açmasının ise Türkiye’nin bir yükümlülüğü olduğunu söyledi.

Letimbiotis ayrıca, “AB-Türkiye çerçevesinin tam olarak güncellenmesi için çalıştıklarını, AB-Türkiye ilişkilerinin ilerlemesinin temelinde Türkiye’nin Kıbrıs’tan doğan yükümlülükleri ve uluslararası hukuka uyum sağlamasının olduğunu” da sözlerine ekledi.