Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu: “3 bin 132 kişi kapalı turizm, 3 bin 15 kişi iç turizmde konakladı”

Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlık olarak gelecek fikirlere açık olduklarını ifade ettiklerini hatırlattı, her hafta yapılan toplantılar sonrası turizme yönelik bilgi paylaşıldığını kaydetti.

Kapalı devre turizmin 4. Haftasının geride bırakılırken, 3 bin 132 kişinin bu çerçevede ülkeye geldiğini ve bunların arasında da 10 kişide Covid-19 pozitif tespit edildiğini kaydeden Ataoğlu, bayram sürecinde de iç turizmde 3 bin 15 kişinin konakladığını açıkladı.

İşletmeleri gezerek sıkıntıları da dinlediğini ifade eden Bakan Ataoğlu, ciddi bir sıkıntı olmadığını, bu kadar yoğunluk beklemeyen bazı işletmelerin bazı sıkıntılar yaşadığını kaydetti.

Tanıtımların da sürdüğünü belirten Bakan Ataoğlu, çift aşılı, çift PCR’li kişilerin ülkeye getirilmesi için 3 Haziran tarihinin belirlendiğini ve karar aşamasında olduğunu da söyledi.

Uçak bilet fiyatlarını düşürmek, uçuş sayısını artırmak için de çalışmalar olduğunu açıklayan Ataoğlu, bu çalışmanın da Sağlık Üst Kurulu’na sunulacağını ifade etti.

Kapalı devre turizm için Bafra Bölgesi’nin düşünüldüğünü belirten Ataoğlu, uçuş sayısında artışın sağlanabilmesi durumunda, hem çalışan, hem de konaklayan açısından rakamların artması beklentisini kaydetti.

Güneyden geçişlerle ilgili de çalışmalar olduğunu aktaran Ataoğlu, belirlenecek kriterler çerçevesinde geçişlerin başlaması önerileri de olduğunu açıkladı.

Sağlık Üst Kurulu’nun çizeceği resmi pazarlamayı planladıklarını ifade eden Ataoğlu, İsrail pazarından da turist getirme planında olduklarını söyledi.

Ataoğlu’ndan Sağlık Üst Kurulu’na mesaj: “Bize bir tarih verin”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ‘Haziran’ı planlamalıyız’ derken, Haziran’a çok kısa bir süre olduğuna vurgu yaptı, Turizm Bakanı Ataoğlu’na planlamayı kimin yapacağını sordu.

Bakan Ataoğlu da mesajının Sağlık Üst Kurulu ve Sağlık Bakanı’na olduğunu belirtti, turizm camiası olarak ‘tarih’ istediklerini ve uçuş sayılarının artmasını beklediklerini açıkladı, “Doğrudur, mesajım Sağlık Üst Kurulu’nadır” dedi.

“Talep ettiklerimizin 10’da 1’i gerçekleşmedi”

Turizm camiası olarak kendilerinin kararlarını verdiklerini ancak Sağlık Üst Kurulu kararları çerçevesinde hareket edebileceklerini söyleyen Bakan Ataoğlu, talep ettiklerinin 10’da birinin gerçekleşmediğini ifade etti.

Sağlık Üst Kurulu’nun toplantılarına da talep ederek katıldıklarını söyleyen Ataoğlu, bir sonuç alamadıklarını da belirtti.

“İnanç turizmi için henüz neticelenmemiş çalışmalar var”

‘İnanç turizmi’ne ilişkin soru üzerin gerçekleşmiş bir şey olmadığını söyleyen Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, inanç turizmi için de sağlık turizmi gibi henüz tamamlanmamış çalışmalar olduğunu doğruladı.

Verilen muhaceret izni ile ilgili de neticelenmiş bir şey olmadığını söyleyen Ataoğlu, bu konudaki sorulara ney yanıt vermedi. “Şu anda bizim, kendi içimizde öyle bir çalışmamız yok” diyen Ataoğlu, ilgili tüzüğün hayata geçmesi ile ilgili henüz bir tarih belirlenmediğini söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ‘tüzüğün hayata geçtiğini’ hatırlattı, HP Milletvekili Ayşegül Baybars, verilen iznin ‘ikamet izni’ olduğuna işaret etti, inanç turizmi kapsamında gelecek kişilerin burada yaşaması adına mı çalışma yapıldığını sordu.

Turizm Bakanı Ataoğlu, bu çerçevede gelecek kişilerin burada kalış süresi ile ilgili bir çalışma olduğunu söyledi.