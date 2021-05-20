TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler: “Turizm için mekanizma kuruldu mu?”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, turizm açışından bu yılın kaybedilmemesi adına bir süre önce de ne çalışma yapıldığını sorduğunu hatırlattı, henüz Turizm Bakanlığı’nın bir çalışma ortaya koymadığına işaret etti.

Esas olarak ülkeye gelecek gelirin kaynağının turizm olduğuna vurgu yapan Çeler, ortaya turizm adına bir plan program ortaya konmazken, Hükümet’in Hayat Pahalılığı kesintisi gibi, ‘en son’ yapılması gereken adımlara yöneldiğini belirtti.

Meclis Genel Kurulu 11:00 sıralarında toplandı. Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde güncel konuşmalar var.

Meclis Genel Kurulu’nda söz alan Zeki Çeler, turizmle ilgili ne turistin gelebilmesi için bir çalışma olduğunu, ne de planlama yapıldığına vurgu yaptı.

Sağlığı da riske atmayacak bir sistematik geliştirilmesi gerekliliğine işaret eden Çeler, turizm alanında çalışan insanların sıkıntılarının da sürdüğünün altını çizdi. Turizmin yan sektörlerinin de aynı sıkıntıları yaşadığına vurgu yapan Zeki Çeler, böylesi bir olağanüstü durumda hazırlığın halen tamamlanamaması nedeniyle, 2021 yazının da kaybedileceğinin ortada olduğu görüşünü belirtti.

Açılma olsa da alım gücü düştüğü için bunun piyasaya yansımadığına değinen Çeler, Hayat Pahalılığının durdurulması ile de, zaten duran çarkların hiç dönemeyeceğini kaydetti.

Sigorta emeklilerinin maaşlarının sadece hayat pahalılığı ile arttığına da işaret eden Çeler, olası bir asgari ücret artışında, sigorta emeklilerinin maaşlarının asgari ücretin altında kalacağına vurgu yaptı.

Dünya genelinde turizmle ilgili vahşi bir yarış olacağının altını çizen Çeler, bu vahşi yarışta bizim mücadele etmemizin ne kadar zor olacağının da ortada olduğuna işaret etti.

“Dünyaya Kuzey Kıbrıs sağlıklıdır, rahatça açık turizm yapılabilir diyecek koşullarımız yok ama kapalı turizmi duyurmak için de halen bir çalışma göremiyoruz” diyen Çeler, dünyaya ‘tarihi yerlerin de güvenle gezilebileceği bir kapalı turizmin’ yapılıp yapılamayacağına dair bir duyurunun yapılma noktasında olup olunmadığını sordu.

Toplumun hükümet edenlerin ağırlığını hissedemediğine işaret eden Çeler, ‘denetim eksikliğine’ değindi, devletin koyduğu bir kurala uyulmamasının, hükümet edenlerin ağırlığının kalmadığı anlamı taşıdığını ifade etti.

Çeler, Turizm Bakanı’na, ülkede insanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde tatil yapıp ayrılacakları bir mekanizmanın oluşturulup oluşturulmadığını sordu.