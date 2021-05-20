“Şeyh Nazım’ın Dergahı’na geleceklerin iznini uzattık”

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, ‘inanç turizmi’ne ilişkin ikamet tüzüğünde yapılan değişiklikle ilgili soruları yanıtladı, tüzük değişikliğinin Şeyh Nazım’ım Dergahını ziyaret için gelenlere yönelik olduğunu açıkladı.

Şeyh Nazım’ın ikametgahına ziyarete gelenlerin iznini uzatmak adına bir takım sıkıntılar doğduğunu söyleyen Evren, başka dernekler, dergahlarla ilgili bir durum olmadığını savundu.

İçişleri Bakanı Evren, Dergahtan gelecek yazılar doğrultusunda, ‘6 ay- 6 ay’ oturma izni verilmesi adına ilgili tüzükte değişikliğe gidildiğini belirtti.

Bu dergaha gelen kişilerin Kıbrıs’ın kuzeyini de gezip tanıdığını, kendi ülkelerinde tanıttığını söyleyen Evren, bu nedenle tüzüğe ‘İnan Turizmi’ yazıldığını ifade etti.