İskele ve Mağusa'da iki kaza: Bir kişi tutuklandı, bir kişi yaralandı

İskele ve Mağusa’da dün meydana gelen iki ayrı kazada bir kişi tutuklandı, bir kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, İskele’de dün saat 09.00 sıralarında, Şehit Mustafa Orhan Caddesi üzerinde, bir işletmenin ön kısmında, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden ve arkasını kontrol etmeden park yerinden UC 170 plakalı aracıyla geri geri çıkan 38 yaşındaki Bahar Oykun, cadde üzerinde seyreden 54 yaşındaki İsmail Yaşar Güney yönetimindeki NF 177 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan VA 199 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü İsmail Yaşar Güney, kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde sol bacağında kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından, ortopedi servisinde kontrol altına alındı.

Öte yandan Mağusa’da saat 23.20'de İlarma Çemberi üzerinde meydana gelen kazada, 200 miligram alkollü 51 yaşındaki Hakkı Uysal JV 892 plakalı salon aracıyla, Şehit İbrahim Hasan Sokağa giriş yaptığında sağ şeride geçerek, karşı istikametten gelen 31 yaşındaki Mustafa Hopurcuoğlu’nun kullandığı GE 419 plakalı salon araçla çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü araç kullandığı tespit edilen JV 892 plakalı araç sürücüsü Hakkı Uysal tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.