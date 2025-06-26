Trump: "Gelecek hafta İran'la görüşeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, NATO savunma harcaması hedefiyle yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacağını söyledi.

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'ne ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla katılan Trump, NATO ülkelerinin "hemen hemen hepsinin" çok hızlı bir şekilde yüzde 5'e ulaşma planlarını hızlandırdığını belirtti.

"(NATO bütçe hedefiyle) Yılda 1 trilyon dolardan fazla artış olacak." ifadesini kullanan Trump, NATO savunma bütçesinde ABD'nin payının diğer müttefiklere göre daha fazla olduğunu, bunu da "haksızlık" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Trump, planlanan artışın ülkesi, için oldukça "önemli bir kazanç" olacağını vurguladı.

İran'ın uranyumu taşıdığı iddiasına dair nükleer materyallerin hala tesislerde olduğunu düşündüğünü belirten Trump, "O kadar sert ve hızlı vurduğumuzu düşünüyoruz ki dışarı taşıyamadılar." dedi.

"(Saldırılar) İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attı"

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırısını değerlendiren Trump, "(Savaşın) Bittiğini düşünüyoruz. Artık birbirlerine saldıracaklarını sanmıyorum." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu saldırının "çok başarılı" olduğunu belirterek, "Dünyada başka hiçbir ordu yapamazdı." dedi.

15 yıldır İran'ın nükleer silahlara sahip olamayacağını söylediğini vurgulayan Trump, "Yalnızca İran'ın nükleer tehdidini bitirmedik, ayrıca ABD'nin caydırıcılığının ciddiyetini hatırlatmış olduk." ifadesini kullandı.

İsrail Atom Enerjisi Komisyonu'ndan mektup aldığını belirten Trump, "(Saldırıların) İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attığını değerlendiriyoruz. İran nükleer malzemeye erişemezse bu devam edebilir." diye konuştu.

"Fed Başkanı'nın zeka seviyesi yaptığı iş için düşük"

Trump, ülkede enflasyon olmadığını savunarak, "Harika bir ekonomiye sahibiz, gümrük tarifelerinden milyarlarca dolar kazanıyoruz." dedi.

Gümrük tarifesi ödemek istemeyenlerin fabrikalar inşa ettiğini vurgulayan Trump, gelen yatırımların ülke tarihinde görülmemiş olduğunu kaydetti.

Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a da eleştirilerini yineleyerek "Zeka olarak ortalama bir insan. Zeka seviyesinin yaptığı iş için düşük olduğunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Powell hakkında eleştirilerini sürdüren Trump, "Çok aptal bir insan olduğunu düşünüyorum." dedi.

"Ukrayna'daki savaş diğer savaşlardan daha zor"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini İran konusunda yardımcı olmak için aradığını dile getiren Trump, kendisinin de Putin'e, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek konusunda yardımcı olabileceğini söylediğini aktardı.

Trump, "Ukrayna'daki savaş diğer savaşlardan daha zor. Putin çok zor ve (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ile de bazı sorunlarım oldu." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için pek çok lider ve üst düzey yetkiliyle görüşmelerde bulunduğunun altını çizen Trump, "(Savaşı) Bitirmek için harika bir zaman. Putin'le konuşacağım, bakalım bitirebilecek miyiz?" ifadesini kullandı.

"Dünyanın en iyi askeri teçhizatına sahibiz"

Trump, NATO ülkelerinin savunma bütçesindeki artışını "Avrupa ve Batı medeniyeti için büyük bir zafer" olarak değerlendirerek "Yıllar boyunca önceki yönetimler, müttefiklerin çoğunu yüzde 2'lik savunma harcaması hedefini karşılamaya ikna edemedi. Buraya ilk geldiğimde sadece dört ülkenin bu hedefe ulaştığını hatırlıyorum. Polonya bunlardan biriydi. Birkaç ülke daha vardı ama çoğu bu seviyeye ulaşmamıştı." dedi.

Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesinin Rusya ile Ukrayna arasındaki gibi savaşların önlenmesine yardımcı olacağını belirten Trump, "Ben başkanken böyle bir şey yaşanmazdı, bunu bin kere söyledim. Gerçekten de yaşanmadı, akıllarına bile gelmedi." diye konuştu.

Trump, söz konusu bütçe artışlarının teçhizat için harcanması gerektiğini kaydederek "Umarım bu teçhizatın üretimi ABD'de yapılır, çünkü biz dünyanın en iyi askeri teçhizatına sahibiz." ifadesini kullandı.

İran'ın Katar'daki ABD üssüne yaptığı saldırıya işaret eden Trump, "Geçenlerde bize 14 füze atıldı, siz de gördünüz. Ama çok naziklerdi, bizi önceden uyardılar. 'Füzeleri atacağız, saat 1 uygun mu?' diye sordular. Biz de 'Tamam' dedik." şeklinde konuştu.

Ukrayna'daki durumun savunma sanayisi altyapısının yeniden inşasının aciliyetini gözler önüne serdiğini vurgulayan Trump, "En iyi ekipmana, en iyi nükleer kapasiteye ve genel olarak dünyanın en iyi askeri teknolojisine sahibiz." dedi.

Trump, özellikle denizaltı filosunun övgüyü hak ettiğini ifade ederek "Bu denizaltılarla yüzlerce mil uzaktan hedefleri vurduk. Gerçekten muazzam bir teknoloji. Dünyanın en gelişmiş denizaltı filosuna sahibiz. Diğer ülkeler bizim denizaltı teknolojimizin en az 20 yıl gerisinde." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısı

Başkan Trump, ABD'nin İran'a düzenlediği saldırıların tesisin kritik altyapısını imha ettiğini ve zenginleştirme tesisini tamamen işlevsiz hale getirdiğini belirtti.

Söz konusu saldırıların İran'ın nükleer silah geliştirme kabiliyetini uzun yıllar geriye attığını değerlendirdiklerini söyleyen Trump, "Bu başarı, İran nükleer materyallere erişemediği sürece süresiz olarak devam edebilir, ki edemeyecek." dedi.

Trump, ayrıca ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarının İran ile İsrail arasındaki savaşı sona erdirdiğini savundu.

İran ve İsrail'in saldırılardan sonra "oldukça bitkin ve yorgun" olduğunu dile getiren Trump, "Çok sert, acımasız ve şiddetli şekilde savaştılar. Her iki taraf da evlerine dönmekten ve çatışmaları bitirmekten memnun kaldı." ifadelerini kullandı.

Ateşkesi duyurduğu gün İsrail'in uçaklarını İran'a karşı havalandırdığına işaret eden Trump, ateşkes ihlalini önlemek için İsrail'e uçaklarını geri getirmelerini söylediğini kaydetti.

Trump, "(İran-İsrail arasındaki) Savaş, uçaklarla (İran'daki) çeşitli nükleer tesisleri vurduğumuzda sona erdi." diye konuştu.

İran'daki nükleer tesislerin, B-2 bombardıman uçaklarıyla "çok sert ve hızlı" vurulduğunu, bundan ötürü taşıması oldukça zahmetli olan uranyumu tesisten dışarı çıkaracak vakit bulamadıklarını savunan Trump, İran'ın tekrardan nükleer zenginleştirme faaliyetlerine döneceğini sanmadığını vurguladı.

Trump, "Gelecek hafta İran'la görüşeceğiz. Belki bir anlaşma imzalarız, bilemiyorum. Bence o kadar da gerekli değil." dedi.

Trump, CNN ve New York Times gibi medya kuruluşlarını "yalan haber yaymakla" itham etti

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yaptığı saldırıları sorgulayan haberler yayınladığı için CNN ve New York Times gibi medya kuruluşlarını "yalan haber yaymakla" itham eden Trump, "Bunların hiçbirinin artık güvenilirliği kalmadı. Göreve başladığımda medyaya güven yüzde 94'tü, şimdi yüzde 16. Ve bununla gurur duyuyorum, çünkü gerçeği ortaya çıkardım." ifadelerini kullandı.

Söz konusu haberlerde saldırının etkisinin sorgulandığını ifade eden Trump, sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçekten kötü müydü?' diye soruyorlardı. Evet, gerçekten çok kötüydü. Tam anlamıyla yok edildi. Tünellere dahi girilemiyor artık. Her şey çöktü, tam bir felaket. Ve bence bütün nükleer malzeme de oradaydı çünkü bu malzemeleri oradan taşımak çok zor. Biz bu işi çok hızlı şekilde yaptık. Onlar bizim geleceğimizi duyduklarında artık hareket edemezlerdi. Taşımak da çok tehlikeli, neredeyse imkansız."

⁠İspanya'ya sert çıkış

Savunma harcamaları konusunda yüzde 2'de kalmak isteyen tek ülkenin İspanya olduğuna işaret eden Trump, bu durumu "berbat" olarak niteledi.

Trump, İspanya'nın ekonomisinin "çok iyi" durumda olduğunu kaydederek, kötü bir şey olmasıyla bu durumun tersine dönebileceği yorumunu yaptı.

İspanya'yla ticaret anlaşması yapılacağını aktaran Trump, böylece İspanya'nın "iki katını" ödeyeceğini savundu.