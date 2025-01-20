Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin etti: 'Amerika'nın gerileyişi sona ermiştir'

Donald Trump bugün ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin etti.

İkinci kez ABD Başkanı olarak göreve gelen Trump, konuşmasında, "Amerika'nın altın çağı şimdi başlıyor. İlk sıraya basitçe Amerika'yı koyuyorum" dedi.

Trump, "Egemenliğimiz yeniden kazanılacak, güvenliğimiz tekrar sağlanacak, adalet terazisi yeniden dengelenecek" dedi ve ekledi:

"Şu andan itibaren Amerika'nın gerileyişi sona ermiştir."

13 Temmuz 2024'te kendisine yönelik suikast girişimini de hatırlatan Trump, "İnanıyorum ki hayatım bir nedenle kurtarıldı: Tanrı tarafından Amerika'yı yeniden yüceltmek için kurtarıldım" dedi.

Trump konuşmasında Meksika Körfezi'nin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirme ve Panama Kanalı'nı geri alma vaatlerini yineledi.

ABD'nin yeni başkanı ülkesinin servetini artıracağını, topraklarını genişleteceğini ve bayrağını Mars dahil yeni ufuklara taşıyacağını ekledi.

'İki cinsiyet vardır, erkek ve kadın'

Trump'ın konuşmasında dikkat çeken vurgulardan birisi ise, "ırk ve cinsiyeti kamu ve özel yaşamın tüm boyutlarının içerisine sokmaya dönük hükümet politikasına" son vereceğini söylemesi oldu.

Trump, "renk körü ve erdem temelli bir toplum" hedefinin altını çizdi ve bugünden itibaren ABD hükümetinin resmi politikasının "iki cinsiyet vardır, erkek ve kadın" olduğunu kaydetti.

"Renk körü" ifadesi İngilizce'de ırkçı olmamaya eş değer olarak kullanılıyor.

Başkent Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle yemin yöreni 40 yıl sonra ilk kez kapalı alanda yapılıyor.

Yaklaşık 200 bin Trump taraftarının yemin töreni için Washington'a gelmesi bekleniyordu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende Trump, Kongre Binası'nın Capitol Rotunda bölümünde özel davetliler önünde yemin etti.

Trump, 19. yüzyıldan bu yana, bir seçimi kaybettikten sonra ikinci dönemini kazanan ilk başkan oldu.

Trump 2016 seçimlerini kazanmış ancak dört yıl başkanlığın ardından 2020'de seçimleri Joe Biden'a kaybetmişti.

Biden'ın zaferini kabul etmeyi reddeden Trump, yemin törenine de gitmemişti. Ancak Biden, Trump'ın yemin törenine katıldı.

Geleneksel olarak eski ABD başkanları bu törenlerde mutlaka yer alıyor.

ABD başkanları geleneksel olarak yemin töreninden önce Washington'da "Başkanların Kilisesi" olarak bilinen St. John's Kilisesi'ndeki ayin törenine katılıyor.

Trump'ın ailesiyle birlikte katıldığı törende Amazon kurucusu ve sahibi Jeff Bezos, Apple CEO'su Tim Cook, Google CEO'su Sundar Pichai, Meta CEO'su Mark Zuckerberg gibi teknoloji dünyasının en etkili isimlerinden bazıları da yer aldı.

Ayinden kısa bir süre sonra ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı Beyaz Saray'da karşıladı.

İlk kez bir araya gelen çiftler Kongre Binasına doğru yola çıkmadan önce birlikte çay içtiler.

Biden bu görüşme sonrası Beyaz Saray'dan son kez ayrılmış oldu.

Biden ve Trump, Beyaz Saray'dan ABD Kongre Binası'na aynı araçta seyahat etti. İki isim binaya doğru yanyana yürüdü.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende Trump, Kongre Binası'nın Capitol Rotunda bölümünde özel davetliler önünde yemin etti.

Bunun ardından geçit töreni de Capital One Arena'daki 20 bin izleyicinin önünde yapıldı.

Tören sonrası, başkentte birden fazla balo düzenlenecek.

Trump ilk gününde bir dizi kararname yayınlama vaadinde bulundu.

Bunların sayısının 200'ü geçeceği tahmin ediliyor.

Kararnameler arasında yasa dışı göçmenlerin toplu sınır dışı kararları, çevreyi koruma amaçlı bazı düzenlemelerin iptal edilmesi ve 2021 yılında Kongre baskınındaki rolleri nedeniyle ceza alan kişilerin affı da olması bekleniyordu.