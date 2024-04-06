Trafikte bir ölüm daha!

Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazası sonrası ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki Mehmet Sait Baycengiz yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Kuzey Çevre yolunda bu sabah 04.00 sıralarında SV 822 plakalı salon aracı ile süratli bir şekilde seyreden 24 yaşındaki Mehmet Sait Baycengiz, sanayi çemberine yaklaştığında anda direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol ortasındaki refüje çarpıp, savruldu ve yoluna devam edip çemberin bordür taşlarına ardından da yolun solundan çıkarak beton sete çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü 24 yaşındaki Mehmet Sait Baycengiz ve araçta yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki İrem Nur Yurtseven ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sürücü hayata tutunamadı

Kazanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan araç sürücüsü Mehmet Sait Baycengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan İrem Nur Yurtseven ise yapılan müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındı.

Karanlık yol, aşırı sürat...

Kıbrıs'ın kuzeyinde işlenen trafik suçlarından biri olan sürat yine bir canın yitirilmesine neden olurken, kazanın gerçekleştiği noktada aydınlatma ışıklarının olmaması ve akşam saatlerinde yolun karanlık içinde olması da dikkat çekiyor.