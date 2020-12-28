Trafik suçundan aranırken uyuşturucu suçundan tutuklandı

Demirhan polis karakolu yanlarında aracını tehlikeli şekilde park etmesi üzerine aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunan zanlı Ö.L., arandığını öğrenmesi üzerine polise teslim oldu. Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ramadan Karasalih, olguları aktardı.

Polis, zanlının aracının 10.12.2020 tarihinde Demirhan Polis Karakolu’nun yakınına aracını tehlikeli şekilde park halinde bulunduğunu ve aracında yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, aranan zanlının polise teslim olduğunu ve işlediği trafik suçuyla ilgili rapor edildiğini söyledi.

Polis, zanlının bazı sözlü beyanları olduğunu ve aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.