Trafik kazası: 1 ağır yaralı

İskele - Ercan Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Ercan Cambaz ağır yaralandı. Kazaya Soheil Elmasry’nin için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu meydana geldiği açıklandı.

Polis açıklaması:

25.08.2023 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, İskele - Ercan Anayolu üzerinde, Soheil ELMASRY (E-52), yönetimindeki Arkın 01 özel plakalı araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada, Yeniceköy Kavşağı yakınlarında önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçmek için dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelip doğu istikametine doğru seyreden Ercan CAMBAZ (E-49) yönetimindeki motosiklete çarpmıştır. Kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ercan CAMBAZ kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.