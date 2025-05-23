Tozlu hava uyarısı
Meteoroloji Dairesi, bugün akşamüzerinden pazartesi gece yarısına kadar tozlu havanın etkili olacağını duyurarak, toza hassasiyeti olanları uyardı.
A+A-
Meteoroloji Dairesi, bugün akşamüzerinden pazartesi gece yarısına kadar tozlu havanın etkili olacağını duyurarak, toza hassasiyeti olanları uyardı.
Meteoroloji Dairesi’nin duyurusuna göre, Kuzey Afrika üzerinden taşınan tozun bugün 18.00’den pazartesi gece yarısına kadar hava kirliliği yaratması bekleniyor.
Bu haber toplam 214 defa okunmuştur