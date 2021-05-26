"Toplumun yaklaşık % 22’si aşılandı"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar, komitenin yol gösterici rol üstlendiğini, her sektörün kendi içinde ayrı dinamikleri olduğunu söyledi.

Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin nisan ayında okulların yüz yüze eğitime başlayabileceğini yönelik veriler ortaya koyduğunu ancak farklı dinamiklerin rol oynamasıyla bu açılımın gerçekleşemediğini belirtti.

Eğitim, sanat ve spor faaliyetlerine yönelik açılımların Mart ayından beri öncelikli olarak ön plana çıkarıldığına işaret eden Oygar, ekonomik sıkıntıların da göz önüne bulundurulduğunu kaydetti.

Oygar, kuzeyde bugüne kadar 127 bin doz aşı yapıldığını, bunların 75 bininin iki doz, 52 bininin tek doz olduğunu söyleyerek, toplumun yaklaşık yüzde 22’sinin aşılandığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde aşıların daha yoğun gelmesinin beklendiğini dile getiren Oygar, toplumun yüzde 60 oranında aşılanmasının açılımlar noktasında rahatlama sağlayacağını kaydetti.

Türk Ajansı Kıbrıs'a (TAK) açıklamalar yapan Müsteşar Oygar, Kıbrıs'ın güneyi ile kuzeyi arasında geçişlerin başlaması konusunda yapılan çalışmanın çift aşı ile son 72 saatte yapılan test sonucu ilegeçişe yönelik olduğunu belirtti.

“Kararlar haftalık olarak değerlendiriliyor”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin her hafta ülkede pandeminin durumuna ilişkin değerlendirme yaptığını belirtti.

Oygar, bu değerlendirmelerde, epidemiyolojik durumun incelendiğini, eğitim, sanat, spor faaliyetlerinin başlaması, devamı ve artırılması konusunda çalışma yaparken, ekonomik sıkıntıların da göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne bağlı Enfeksiyon Kontrol Komitesi gibi komitelerin verileri ışığında kararlar üretildiğine işaret eden Oygar, haftalık istatistiki bilgiler, başta Türkiye olmak üzere Güney Kıbrıs, Avrupa ve dünyadan verilerin göz önünde bulundurulduğunu, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi kararlarının da incelendiğini kaydetti.

Oygar, kararların her hafta bu veriler ışığında yeniden değerlendirildiğini belirtti.

Eğitim, sanat ve spor faaliyetlerine yönelik açılımların Mart ayından beri ön plana çıkarıldığına işaret eden Oygar, komitenin Nisan ayında yüz yüze eğitimin başlayabileceğine yönelik veriler ortaya koyduğunu söyledi.

Komitenin yol gösterici rol üstlendiğini, her sektörün kendi içinde ayrı dinamikleri bulunduğunu dile getiren Oygar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitim için Nisan ayında karar ürettiğini ancak farklı dinamiklerin rol oynamasıyla bu açılımın gerçekleşmediğini belirtti.

“127 bin doz aşı yapıldı… toplumun yaklaşık yüzde 22’si aşılandı”

Oygar, KKTC’de bugüne kadar 127 bin doz aşı yapıldığını, bunların 75 bininin iki doz, 52 bininin tek doz olduğunu söyleyerek, toplumun yaklaşık yüzde 22’sinin aşılandığını belirtti.

Önümüzdeki günlerde aşıların daha yoğun gelmesinin beklendiğini dile getiren Oygar, toplumun yüzde 60 oranında aşılanmasının açılımlar noktasında rahatlama sağlayacağını kaydetti.

AstraZeneca aşısında yaş sınırının aşağı çekilmesiyle ilginin arttığını ilk olarak 40 yaşa, ardından 35 yaşa inildiğini belirten Oygar, 30 yaşa kadar inileceğini söyledi.

Oygar, KKTC’de AstraZeneca aşısının yan etkilerine ilişkin bugüne kadar bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Sağlık çalışanlarının yan etkiler konusunda uyarıldığını ve yan etki bildiriminin zorunlu kılındığını dile getiren Oygar, yan etki yüzdeliğinin az olduğunu, yararları ile risk tartıldığında aşının yararlarının ön plana çıktığını söyledi.

“Çalışma çift aşı ile son 72 saatte yapılan test sonucunu içeriyor”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Duriye Deren Oygar, güney ile kuzey arasında geçişlerin başlaması konusunda yapılan çalışmanın

çift aşı ile son 72 saatte yapılan test sonucu ile geçişe yönelik olduğunu belirtti.

Güney ile kuzeyarasında geçişlerin açılması konusunda üç dört hafta önce İki Toplumlu Sağlık Komitesi ile toplantılar yapıldığını, karşılıklı öneriler sunulduğunu anlatan Oygar, güneyin tam kapanmaya geçmesi nedeniyle uygulamaya geçilemediğini belirtti.

Taraflar arasında teknik bir farklılık bulunması üzerine teknik elemanların toplantı yaparak ortak noktada buluşulması kararı alındığını dile getiren Oygar, toplantı gününün belirlenmesinin ardından konunun görüşülerek sonuca vardırılacağını kaydetti.

Ülkelere girişlerde tüm dünyanın renklendirme formülü uyguladığını belirten Oygar, epidemiyolojik veriler, aşılanma ve PCR testleri baz alınarak, kuralların belirlendiğini belirtti.

Oygar, kuzeyde de otomasyon sistemi kurulmakta olduğunu, kişilerin bilgilerinin yükleneceğini ve QR koduyla okunabileceğini ifade etti.