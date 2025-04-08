Toplum sokakta, Tatar açılışta olacak

Toplumun tüm kesimlerinin, siyasal İslam dayatmalarına karşı Lefkoşa’da sokağa inmeye hazırlandığı saatlerde, ülkenin “Cumhurbaşkanının”, eylem alanına yakın bir noktada açılışa katılacağı ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, halkın “dayatmalara geçit yok” diyerek sokağa inmeye hazırlandığı saat 18.00’de, Lefkoşa’daki Mücahitler Sitesi’nde bulunan bir müzenin açılışını gerçekleştirecek.

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükeçisi Ali Murat Başçeri ve Başbakan Ünal Üstel ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı sarayında, kendi ifadeleriyle “Teknofest” konusunu görüştükleri üçlü toplantı öncesi “çocuklara başörtüsü” konusunda sessizliğini koruyan Tatar, söz konusu görüşmenin ardından bu konuyu bir “özgürlük” olarak nitelendiren açıklamalar yapmaya başlamıştı.

Tatar, üçlü görüşmeden bir gün sonra toplanan UBP Parti Meclisi toplantısında, “partinin destekleyeceği bağımsız cumhurbaşkanı adayı” ilan edilmişti.