TMK 60'ıncı yılını kutluyor

Türk Maarif Koleji (TMK) kuruluşunun 60'ıncı yılında, 1964'ten 2024'e kadar tüm mezunları ve öğretmenlerinin katılacağı bir buluşma organize ediyor.

TMK Müdürü Candan Kortay tarafında sosyaledya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "TMK 60. Yıl Büyük Mezunlar Buluşması" etkinliği düzenleneceği belirtildi.

"Haydi yeniden bir araya gelelim, eski günleri hatırlayalım, değerli anıları yeniden yaşayalım ve birlikte yenilerini yaratalım" denilen açıklamada, büyük buluşmanın 27 Haziran Perşembe günü, 18.00'den itibaren Lefkoşa'daki TMK'da gerçekleşeceği belirtildi.

Açıklamada, "Anılar kalbin zamansız hazineleridir" denildi.