TL'nin reel değeri yılın en düşük seviyesini gördü!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçici verilere göre, Türk lirasının değerini gösteren reel efektif döviz kuru, ağustosta bir önce aya göre 1,05 puan azalarak 52,84'e geriledi. Böylelikle reel efektif döviz kurunda ocaktan bu yana en düşük seviye kaydedilirken, Türk lirasındaki kayıp geçen yılın aynı ayına göre 9,33 puan oldu.

Merkez Bankası'nın ağustos ayı geçici verilerini açıkladı. Buna göre, reel efektif döviz kuru endeksi, ağustos ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazında bir önceki aya kıyasla 1,05 puan azalarak 52,84'e indi. Endeks, temmuz ayında 53,89 düzeyindeydi.

Böylelikle reel efektif döviz kurunda ocaktan bu yana en düşük seviye kaydedildi. Reel efektif döviz kuru, ocak ayında 52,07 olarak ölçülmüştü.

Türk lirasının değeri, ağustos ayında 2021'in aynı ayına göre ise TÜFE bazında 9,33 puan azaldı. Türk lirasının değeri yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) bazında ise 3,95 puan artış gösterdi.