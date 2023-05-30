TL'nin döviz karşısındaki değer kaybı sürüyor
Kıbrıs’ın kuzeyindeki serbest piyasada sterlin 25.65 TL, ABD Doları 20.75 TL'den, Euro ise 22.25 TL'den işlem görüyor.
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Kıbrıs’ın kuzeyindeki serbest piyasada sterlin 25.65 TL, ABD Doları 20.75 TL'den işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 10.00 itibarıyla 21,50 TL'den alınan euro 22.25 TL'den satılıyor. 24.90 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı ise 26.65 TL olarak belirlendi.
Dolar ise 20.10 TL'den alınıp, 20.75 TL'den satılıyor.
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