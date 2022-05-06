Ticaret Odası Londra Temsilciği Ofisi törenle açıldı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Londra Temsilciliği Ofisi, dün düzenlenen törenle açıldı. Merkez, D’Arbley Street’te hizmet verecek.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, açılış törenine KTTO Başkanı Turgay Deniz ve KTTO yöneticilerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Müsteşarı ve Ticaret Başmüşaviri, Londra Ticaret ve Sanayi Odası temsilcisi ile Londra’da yaşayan Kıbrıs Türk toplumu dernek temsilcileri katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın mesajının okunmasıyla başlayan törende, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ile KTTO Başkanı Turgay Deniz birer konuşma yaptı.

Keskin: “Katkı sağlayacağız”

KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin konuşmasında, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Londra Temsilciliği Ofisi’nin açılışında bulunmaktan duyduğu onur ve mutluluğu ifade ederek, ofisin açılışında katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının adil olmayan ambargo ve izolasyonlarla karşı karşıya olduğunu ve bunun uluslararası toplum tarafından göz ardı edildiğini belirten Keskin, KTTO Londra ofisinin başarılara vesile olmasını dileyerek, KKTC Londra Temsilciliği olarak ofisin çalışmalarına mümkün olan katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.

Deniz: “Köprü görevi görecektir”

KTTO Başkanı Turgay Deniz ise konuşmasında, ofisin Kuzey Kıbrıs ile İngiltere arasında köprü vazifesi göreceğini belirterek, “Londra'da ofis açarak sorumluluklarımızı arttırdığımızın bilincindeyiz. Ancak Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına hizmet etmek için bu sorumlulukları üstlenmeye hazırız. Bu hedefe ulaşmak için İngiltere ile kuracağımız ilişkilerin ve geliştireceğimiz iş birliklerinin büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Londra ofisimiz bu sorumlulukları yerine getirmemize yardımcı olacak ve İngiltere ile Kuzey Kıbrıs arasında bir köprü görevi görecektir” şeklinde konuştu.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının İngiltere ile ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine fırsat yaratabileceğine inanç belirten Deniz, “Bu yeni siyasi ortamın, İngiltere'de yaşayan yaklaşık 300 bin Kıbrıslı Türk ile ilişkilerimizi derinleştirmek ve önemli ekonomik kazanımlar elde etmek için yeni fırsatlar sunacağına inanıyoruz” dedi.

1990’lı yılların ortalarına kadar Kuzey Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ticari ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu hatırlatan Deniz, Londra ofisini, Londra ile Kuzey Kıbrıs arasında bir köprü yapma kararlılıklarını ortaya koydu. Deniz, KTTO Londra ofis temsilcisi Arkın Öksüzoğlu'na başarılar dilerken, ofisin açılmasına katkıda bulunanlara da teşekkür etti.

Londra Temsilciği, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın yurtdışındaki üçüncü temsilciliği olarak hizmet verecek. KTTO’nun Ankara ve Brüksel’de temsilcilikleri bulunuyor.