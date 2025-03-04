The English School of Kyrenia: Hukuk dünyasının gelecek nesillerini güçlendiriyoruz

Geçtiğimiz hafta sonu, Kıbrıs'ın kuzeyinde hukuk eğitimi için önemli bir adım atıldı. The English School of Kyrenia, “Mooting Konferansı”na ev sahipliği yaparak hem kendi tarihinde bir ilki gerçekleştirdi, hem de lise düzeyinde hukuk eğitimi alanında ülke çapında öncü bir rol üstlendi.

Düzenlenen konferansta öğrenciler arasında belirgin bir heyecan olduğu dikkat çekerken etkinlikte avukat, yargıç, tanık ve sanık gibi farklı roller üstlenildi.



İlk gün, Yargıç Peri Hakkı tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, katılımcılar sanık ve savcı olarak belirlenen rollere ayrıldı ve iki gerçek davaya dayalı güçlü argümanlar geliştirmek için ekipler halinde çalıştı.

The English School of Kyrenia’dan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

Bu uygulamalı deneyim, hukuk alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli olan takım çalışması ve eleştirel düşünme becerilerini pekiştirdi.



İkinci gün, eski Yüksek Mahkeme Başkanı ve kıymetli misafir yargıç Sayın Narin Şefik'in önderliğinde, duruşmalar profesyonel bir mahkeme ortamına taşındı. Öğrencilerimizin, gerçek hukuk prosedürleri ve mahkeme adabına uygun şekilde titizlikle hazırladıkları argümanları sundukları anlar son derece heyecan vericiydi.



ESK Moot’un başarısı, ESK ailemiz ve yanımızda olan herkesin birlik ve uyum içinde bize sunduğu destek sayesinde gerçekleşti. Öğrencilerden gelen bir fikir, özverili ESK personeli ve hukuk danışmanlarımızın güçlü desteğiyle hayata geçirildi.



Yerel avukatlarımızdan Sayın Orhan Arsal ve Yargıtay Başkanı Sayın Bertan Özerdağ, katılımcılara uzmanlık ve rehberlik desteği sağladılar. Onların katılımı, oturumlara gerçekçilik ve profesyonellik kazandırdı.



Sayın Narin Ferdi Şefik'in 2. gün oturumlarına yaptığı paha biçilmez katkıyı da unutmamak gerekir. Onun zekası ve teşvikleri, yalnızca katılan öğrencilere ilham vermekle kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki hukuk profesyonellerinin yetiştirilmesinde mentorluk desteğinin önemini de ortaya koydu.

Bu harika organizasyonu düşündükçe, Kıbrıs'ın kuzeyindeki hukuk eğitiminin geleceğine dair gurur ve güven duyuyoruz. Gelecekteki hukukçular ve profesyoneller için güçlü bir zemin oluşturmuş olan ESK Moot’un sağlayacağı pek çok fırsatı heyecanla bekliyoruz ve tüm öğrencileri hukuka ilgi duymaya teşvik ediyoruz—çünkü geleceğin gerçekten parlak olduğuna inanıyoruz.

MOOT nedir?

Genellikle üniversitelerde ikinci sınıf hukuk öğrencileri için düzenlenen duruşma simülasyonu, öğrencilere gerçek bir mahkeme ortamında hukuki süreci deneyimleme, savunma yeteneklerini geliştirme ve hukuk bilgilerini derinleştirme açısından eşsiz bir fırsat sağlar.

Adanın dört bir yanından gelen 10 okul, bir mahkeme salonu ve hukuki analizlerin tartışılacağı ilham verici bir ortam.