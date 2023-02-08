Televizyondaki kısa devre yangına yol açtı

Karakum'da bugün öğle saatlerinde bir ev içerisinde çıkan yangın paniğe yol açtı, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Karakum'da bugün 13.15 sıralarında Ann Eleanor Tattam'a ait ev içerisinde kısa devre yapan televizyon yangına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evin yatak odasında bulunan bazı eşyalar yanarak zarar gördü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.