Teknecik’te Buhar Türbinlerinden biri arızalandı

KIB-TEK yönetim kurulu eski üyesi Yusuf Avcıoğlu, Teknecik Elektrik Santrali’nde 2 adet 60MW'lık Buhar Türbinlerinden biri yaşanan arıza sebebiyle devre dışı kaldığını duyurdu.

Avcıoğlu’nun açıklaması:

“Teknecik Elektrik Santralindeki 2 adet 60MW'lık Buhar Türbinlerinden biri yaşanan arıza sebebiyle devre dışı kaldı. Üretim Yetersizliği sebebiyle yapılan rutin kesintilere ilaveten bir de arızadan kaynaklı kapasite açığı eklendi. Bu sebepten ötürü Ülke Genelinde büyük çaplı ve uzun süreli kesintiler yaşanıyor. Kamuoyunun bilgisine...”