Ülkenin tanınmış simalarından, Yapım İnşaat Direktörlerinden iş insanı Tekin Köse hayatını kaybetti. Köse’nin ani vedası adeta şok etkisi yarattı.

Yardımsever ve çalışkan kişiliği ile bilinen aktif iş insanı Tekin Köse’nin ölümü, başta ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Aile yakınları,Köse’nin evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tahminlerinde bulunurken, Polis’ten henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.