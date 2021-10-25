Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkililerin UBP kurultayına ilişkin açıklamalarını eleştirdi. Erhürman, “Memleket kedinin kuyruğuna bağlı bir teneke gibi UBP kurultayına bağlandı, takır tukur gidiyor. Tek dertleri kurultay, biteydi de kurtulaydık” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan Erhürman “Normal olmayan, anormal olduğu bir uygulamanın ülkeye kaybettirdiklerini Aralık ayından bu yana çok acı şekilde yaşıyoruz” dedi.

Erhürman nisap sıkıntısına işaret ederek şunları söyledi: “Bu hükümetin Bakanlar Kurulu bu mecliste okunduğunda o gün bu hükümetin ölü doğduğunu söylemiştik. 10 aydır bu Meclis nisap sorunu yaşadı. Sabah 09.30'dan beri muhalefet vekilleri mecliste. İktidar vekilleri, biri geldi, biri gitti. Sabahtan bu yana bu yaşandı. Bu 10 aydır böyle yaşanıyor. Onlarca defadır bu meclis saat 15.00'te toplanıyor”

Hükümet ve Cumhurbaşkanı’nın UBP kurultayına ilişkin açıklamalarına dikkati çeken Erhürman şunları söyledi: “Memleket kedinin kuyruğuna bağlı bir maşrapam gibi UBP kurultayına bağlandı, takır tukur gidiyor. Yine Cumhurbaşkanı nasıl olur da 'UBP kurultayı bitsin de hükümet kurma görevi vereceğim' der. Bu nasıl yapılır? Bu halkın bu ülkenin gailesini çeken bir yapı yok.”

"İtibarsızlık yargıya bile bulaştırıldı"

“Hükümetin itibarsızlığı meclise bulaştırıldı, yerle bir edildi, hatta yargıya da bulaştırıldı. Olmayacak bir duaya amin dendiği için bu yapıldı. Bu hükümet tarihte ilk defa yaz tatiline girerken meclisi kapatma basiretini ve üreticilerin beklediği yasaya geçiremedi”

13. maaş konusu

Hükümet yetkililerinin 13. Maaş konusunda yaptıkları "yardım gelmezse ödenemez" şeklindeki açıklamalarına işaret eden Erhürman "Hükümeti yönetenler 'yardım gelmezse Türkiye sorumludur, gelirse en başarılı biziz, aldık ödedik' yaklaşımında hareket ediyor" dedi.

"Bu film bitti, sil baştan başlamamız lazım"

"Halkın şunu çok net olarak anlaması lazım. Bu film artık bitti, sil baştan başlamamız lazım. Kurumların yıpranan itibarını kurtarmak için zamana ihtiyacımız olacak" diyen Erhürman yeni döneme işaret etti.

Pandemi döneminden etkilenenlere getirilecek muhaceret affına CTP'nin destek verdiğini ancak hükümetin hazırladığı affın pandemi öncesine dönük olduğu için bunu reddedeceklerini ifade etti.

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