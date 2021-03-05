"Tek amaç için yürüyoruz"

Kanser Araştırma Vakfı ve Telsim işbirliğinde gerçekleşecek olan, 18. orkide yürüyüşü, Covid-19 salgını nedeniyle online platforma taşındı. 5-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek olan yürüyüşe, tüm dünyadan katılım sağlanması amaçlanıyor.

Kanser Araştırma Vakfı’nın (KAV) bu yıl 18. kez düzenlenecek olan Orkide Yürüyüşü, Telsim ana sponsorluğunda 5 - 31 Mart tarihleri arasında dijital platformda yapılıyor. Orkide Yürüyüşü’ne katılmak için, #OrkideYürüyüşü hashtagı ile 3 arkadaşını etiketleyip meydan okumak gerekecek. Sosyal medya ve medya aracılığıyla duyurusu yapılacak yürüyüşün, katılım koşulları ve yürüyüşle ilgili ayrıntılı bilgiye 5 Mart itibarı ile ulaşılabilinecek. Yürüyüşe katılanlar arasından yapılacak çekilişle, 10 katılımcı Mi Band 5 kazanacak. Orkide Yürüyüşü, uzun yıllardır, kanser konusunda halkı bilinçlendirmek, farkındalık yaratmak, erken teşhisin önemini vurgulamak ve sağlıklı yaşama yönlendirmek amacıyla düzenleniyor. Covid 19 Salgını dolayısıla, online platforma taşınan Orkide Yürüyüşü’ne, dünyanın her yerinden katılım sağlanabilecek.