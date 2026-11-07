TDP, İŞAD’ı ziyaret etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, ekonomik belirsizliklerin yatırımcıları ve iş insanlarını ciddi şekilde endişelendirdiğini belirterek, bürokratik engelleri kaldıracak, ulusal sermayeyi koruyacak ve üretimi teşvik edecek politikalarla ekonomiye yön vereceklerini söyledi.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Genel Sekreter Redif Ekinci ve beraberindeki milletvekili adayları, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret etti. Heyeti, Dernek Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Görüşmede özel sektörün sorunları, ekonomik belirsizlikler, yerli istihdam ve dijitalleşme ele alındı.

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü:

“Özel sektör ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor”

Dernek Başkanı Enver Mamülcü, özel sektör çalışanlarının kamu çalışanları karşısında ciddi eşitsizlikler yaşadığını belirterek, gençlerin iş kurabilmesi ve özel sektörde tutunabilmesi için desteklerin artırılması gerektiğini söyledi.

Ekonomideki plansızlığın gelecek nesillere ağır borç yükü bıraktığını ifade eden Mamülcü, ekonomik diplomasinin ve iki toplum arasındaki ticaretin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Mamülcü, Çeler’in Çalışma Bakanlığı dönemindeki tecrübesini ve TDP’nin kadrolarını da takdirle takip ettiklerini belirtti.

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler:

“Ulusal sermayeyi koruyacağız”

Ekonomik belirsizliklerin yatırımları olumsuz etkilediğini belirten Çeler, istikrarlı yasalar, bürokratik engellerin kaldırılması ve doğru teşvik politikalarıyla güven ortamını yeniden oluşturacaklarını söyledi.

Teşviklerin üretimi ve istihdamı artıracak alanlara yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çeler, yerli iş gücünün desteklenmesi, hayatın ucuzlatılması ve ekonomik kaynakların ülke içerisinde kalmasının öncelikleri olduğunu kaydetti.

Çeler, iş dünyasının güçlenmesi kadar çalışanların haklarının ve refahının korunmasının da önemli olduğunu vurgulayarak, “İş dünyası ile emek kesimi arasında adil bir denge kuracak, çalışma barışını ve toplumsal uzlaşıyı güçlendireceğiz” mesajını verdi.

“Hesabı soracağız, hesap da vereceğiz”

Yolsuzluk, usulsüzlük ve liyakatsizlikle mücadelede kararlı olduklarını belirten Çeler, TDP milletvekili adaylarının dokunulmazlıkların sınırlandırılması konusunda taahhütname imzaladığını anımsattı.

Anayasa’nın 84’üncü maddesinin değiştirilmesi için Meclis’e girdikleri ilk günden itibaren mücadele edeceklerini ifade eden Çeler, “Hesabı soracağız ve hesap sorulabilir olacağız” dedi.

Çeler ayrıca ekonomik planlamanın sağlıklı verilere dayanması gerektiğini belirterek, nüfus sayımının önemine dikkat çekti.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci:

“Özel ekonomik bölge projemiz hazır”

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, yakın zamanda açıklayacakları “İyi Gelecek Sözleşmesi” adlı seçim bildirgesinde dijitalleşmeye geniş yer ayırdıklarını belirterek, teknolojinin kamu yönetimini hızlandıracağını ve yeni ekonomik fırsatlar yaratacağını söyledi.

Özel ekonomik bölge projesiyle uluslararası teknoloji şirketlerini ülkeye çekmeyi hedeflediklerini açıklayan Ekinci, teknoloji ve yazılım alanlarında yeni istihdam olanakları yaratarak gençlerin göçünü tersine çevirmek istediklerini vurguladı.

Ekinci, “Siyasetin görevi iş insanlarının önünü açmaktır” dedi.