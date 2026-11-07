4 faklı kazada 3 kişi yaralandı
Ülkede dün meydana gelen dört ayrı kazada toplam üç kişi yaralandı.
Alevkayası-Kalavaç köyü ana yolunda dün bir traktör ters döndü, sürücüsü yaraladı.
Polis'ten verilen bilgiye göre, Mustafa Baba (E-56), yönetimindeki KC 449 plakalı traktörle, Alevkayası-Kalavaç köyü ana yolunda seyrederken yolun solundaki toprak yığınına çarparak ters döndü. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Baba'nın muhtelif yerlerinde kırık teşhis edildi, tedavisinin ardından Baba kalp ve damar cerrahi servisinde gözetim altına alındı.
Girne'de araç yayaya çarptı
Girne Mete Adanır Caddesinde dün akşam, Sultan Kurt (K-21) yönetimindeki FF 232 plakalı salon araçla, yolun karşısında geçmeye çalışan Aleyna Cemiloğlu'na (K-20) çarptı.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aleyna Cemiloğlu'nun ayağında kırık teşhis edildi, ortopedi servisinde tedavi altına alındı.
Gönyeli'de araç ve motosiklet çarpıştı, yaralanan olmadı
Gönyeli’de Şehit Hüseyin Amca Caddesi'nde dün akşam, 93 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Ergül Sürücüoğlu (K-32) yönetimindeki UG 079 plakalı salon araçla, mümkün mertebe yolun solunu tutmadan Mustafa Y. Hacı Sokağa dönüşe geçmesiyle, karşı taraftan yolun soluna sadık kalmadan gelmekte olan Ahmed Rafique (E-27) yönetimindeki AA 833 Z plakalı motosikletle çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Ergül Sürücüoğlu alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.
Mağusa'da kaza... Bir yaralı
Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı'nda dün akşam meydana gelen kazada ise, 89 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen Benan Ulaş Alkoçoğlu (E-24), yönetimindeki DS 866 plakalı salon araçla Anıt Çemberindeki bordür taşlarına vurup takla attı. Kazada yaralanan Alkoçoğlu Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı, hakkında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı.