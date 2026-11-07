Bostancı barikatında kaçak etten bir kişi tutuklandı

Bostancı barikatında tasarrufunda 42.5 kilo kıyma ve 39 kilo kuzu eti bulunan kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.00 sıralarında, güneyden gelip, kuzeye geçiş yapacak olan H.Ç.’nin (E-31) kullanımındaki araçta gümrük memurları tarafından arama yapıldı.

Aramada, ülkeye ithali yasak ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 42.5 kilo kıyma ve 39 kilo kuzu eti bulunup, emare olarak alındı. H.Ç. tutuklandı.

Kuzucuk’ta kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… 1 tutuklu

Kuzucuk köyünde dün saat 12.30 sıralarında, polis tarafından şüpheli olarak görülen M.H.’nin (E-28) üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan kağıt parçası bulunup, emare olarak alındı. M.H. tutuklandı.