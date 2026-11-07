“Hayatı ucuzlatacak adımlarımız hazır”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ve beraberindeki milletvekili adayları, İskele Pazarı’nı ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla buluştu. Yoğun ilgiyle karşılanan TDP heyeti, esnafın ve yurttaşların sorunlarını tek tek dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı.



“Halkın alım gücünü artırmak önceliğimiz”

Hayat pahalılığı ve alım gücündeki düşüşün hem esnafı hem de yurttaşları zorladığını belirten Çeler, TDP’nin sorunları yalnızca tespit etmekle kalmadığını, çözüm için de kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

TDP’nin İlk 90 Gün Planı kapsamında hayat pahalılığı kriz masası kurulması, temel tüketim ürünlerindeki vergi ve fonların yeniden düzenlenmesi ve piyasa denetimlerinin artırılmasının hedeflendiğini anımsatan Çeler, yerli üreticiyi ve küçük esnafı koruyacak politikaların önemine vurgu yaptı.

Halkın sorunlarını Meclis’e taşıyarak gerekli yasal düzenlemeler için mücadele edeceklerini belirten Çeler, “Artık sorunları konuşmanın ötesine geçip halkın günlük yaşamına doğrudan dokunacak adımları atma zamanıdır. Biz bu sorumluluğu üstlenmeye kararlıyız” mesajını verdi.

Ziyaret boyunca esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden TDP heyeti, gösterilen yoğun ilgi ve destek için teşekkür etti.