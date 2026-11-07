30 yaşındaki Tuğrul Çetin hayatını kaybetti

Mağusa’da sakin 30 yaşındaki Tuğrul Çetin, dün akşam kaldığı ikametgah içerisinde ölü bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çetin’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Mesele ile ilgili yürütülen ileri soruşturma kapsamında, ikametgahta polis tarafından yapılan aramada ise, hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde kalıntısı ile el nargilesi (bong şişesi) bulunup, emare olarak alındı.

Alper Haliloğlu’nun ölüm sebebi “kalp hastalığı ve kalp krizi”

Geçen çarşamba günü Alsancak’ta kaldığı ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak, yaşamını yitiren Alper Haliloğlu’nun (E-47) otopsisinde, ölüm sebebinin, “kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.