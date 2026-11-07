Zeki Çeler: “Muhtarların sorunlarını biliyoruz, çözüm için birlikte mücadele edeceğiz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, beraberindeki milletvekili adaylarıyla birlikte KKTC Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Akay Darbaz ve muhtarlarla bir araya gelen Çeler, muhtarlıkların devlet ile vatandaş arasındaki en önemli bağ olduğunu vurgulayarak, “Muhtarlar yalnızca evrak düzenleyen kişiler değildir. Merkezi hükümetin en küçük yerleşim birimlerindeki temsilcileridir. Hak ettikleri değeri görmelidirler” dedi.

“Muhtarların sorunlarını Meclis'e taşıyacağız”

TDP’nin geçmişten bugüne muhtarların sorunlarını Meclis gündemine taşıdığını belirten Çeler, muhtarların görev ve yetkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Muhtarların vatandaşın sorunlarını doğrudan dinleyen ve çözüm arayan ilk makam olduğunu ifade eden Çeler, merkezi hükümetin muhtarlara daha fazla destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Seçim sürecinde ikametgâh belgeleriyle ilgili yaşanan sıkıntılara da değinen Çeler, iki seçimin birlikte yapılmasının ciddi bir karmaşa yarattığını belirterek, “Yolsuzlukların, usulsüzlüklerin, haksızlıkların ve liyakatsizliğin sona erdiği, hesap sorulan bir düzeni hep birlikte kurmalıyız” ifadelerini kullandı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz:

“Muhtarlar şamar oğlanı değildir”

KKTC Muhtarlar Derneği Başkanı Akay Darbaz ise seçim sürecinde muhtarların hedef gösterilmesine tepki göstererek, “Muhtarlar şamar oğlanı değildir” dedi.

Ülkedeki 242 muhtardan 60'ının hâlâ muhtarlık binası bulunmadığını açıklayan Darbaz, Muhtarlar Yasası’nın yenilenmesi, eksik binaların tamamlanması ve muhtarlara sosyal güvence sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dijitalleşme kapsamında iki üniversiteyle eğitim, Turkcell ile ücretsiz internet protokolü imzaladıklarını belirten Darbaz, muhtarların e-Devlet sistemine erişimi için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Darbaz, sorunların çözümü için mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.