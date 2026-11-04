Lefke Hurma Festivali pazar günü yapılacak
Geleneksel Lefke Hurma Festivali'nin 17'si 8 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek.
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Lefke’nin simgelerinden hurmanın tanıtılması, üretiminin desteklenmesi ve bölgenin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen Geleneksel Lefke Hurma Festivali'nin 17'si 8 Kasım Pazar günü yapılacak.
Lefke Çarşı Merkezi’nde 09.30–17.30 saatleri arasında yer alacak festivalde, halk dansları gösterileri, konserler, kültürel etkinlikler ve rehber eşliğinde Lefke turu düzenlenecek; yerel lezzet ve el sanatlarının satılacağı tezgahlar kurulacak.
Gün içinde Grup Argasti ve Arif Edizer ile Havva Özdemirağ ve Grubu sahne alacak.
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