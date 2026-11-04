Lefkoşa belediye başkanlarından, ara bölgedeki binaların korunmasına yönelik öneriler

Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede bulunan harap durumdaki binaların korunmasıyla ilgili ortak öneriler hazırladıklarını bildirdi.

Cyprus Mail'in haberine göre, Prountzos, güneyde yayın yapan Politis radyo kanalına verdiği demeçte, Harmancı'yla, konuyla ilgili ortak bir noktada anlaştıklarını söyledi, ancak önerilerle ilgili detay paylaşmadı.

Haberde, onlarca yıl bakımsız kalmasından dolayı ara bölgede çok sayıda binanın harap olduğu belirtildi.

Lefkoşa'nın 1974 öncesi bölündüğünü, ilk çizginin 1963'de çizildiğini ifade eden Prountzos, özellikle de şehrin kültürel ve yapısal mirası ile ilgili yapılar başta olmak üzere konunun Avrupa Birliği'yle görüşmelerin gündeminde devamlı yer aldığını anlattı.

Önerilerin, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodoulides ve Kıbrıs Rum müzakereci Menelaous Meleloou ile görüşüldüğünü kaydeden Prountzos, hükümet adına konuşmak istemediğini ancak Kıbrıs Rum tarafının olaya sıcak bakacağına inandığını söyledi.