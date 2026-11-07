En fazla yağış Akıncılar’da…
Meteoroloji, son 24 saatte en fazla yağışın Akıncılar’da ölçüldüğünü duyurdu.
A+A-
Kıbrıs’ın kuzeyinde bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 23 kilogramla Akıncılar’da ölçüldü.
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün açıklamasında, yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle belirtildi:
“Akıncılar 23 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 16 kg/m², Yeşilırmak 9 kg/m², Lapta 8 kg/m², Gazimağusa 6 kg/m², Ercan, Dörtyol 5 kg/m², Doğancı 4 kg/m², Güzelyurt, Akdeniz, Çamlıbel, Pile, Beyarmudu, Değirmenlik 3 kg/m²”
Bu haber toplam 149 defa okunmuştur
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, Yağış oranı