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En fazla yağış Akıncılar’da…

En fazla yağış Akıncılar’da…

Meteoroloji, son 24 saatte en fazla yağışın Akıncılar’da ölçüldüğünü duyurdu.

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Kıbrıs’ın kuzeyinde bu sabah itibarıyla son 24 saatte en fazla yağış, metrekareye 23 kilogramla Akıncılar’da ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün açıklamasında, yağışların bölgelere göre dağılımı şöyle belirtildi:

“Akıncılar 23 kg/m², Devlet Üretme Çiftliği 16 kg/m², Yeşilırmak  9 kg/m², Lapta 8 kg/m², Gazimağusa 6 kg/m², Ercan, Dörtyol 5 kg/m², Doğancı  4 kg/m², Güzelyurt, Akdeniz, Çamlıbel, Pile, Beyarmudu, Değirmenlik 3 kg/m²”

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