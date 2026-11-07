Her Daim Doğa Dostları Grubu ile İskele Mimoza Inner Wheel'den çevre temizliği
Her Daim Doğa Dostları Grubu ile İskele Mimoza Inner Wheel, İskele bölgesinde orman ve sahilde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.
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Her Daim Doğa Dostları Grubu ile İskele Mimoza Inner Wheel bugün İskele bölgesinde orman ve sahilde çevre temizliği yaptı.
Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ konuyla ilgili açıklamasında, "Amacımız sadece çöpleri toplamak değil, ormanlarımızın ve denizlerimizin ekolojik dengesini korumak, sahil ve orman bölgelerimizin turistik değerini öne çıkarmak, çevre temizliği konusunda güçlü bir toplumsal farkındalık yaratarak temiz ülke imajını sağlamaktır." dedi.
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Etiketler : Her Daim Doğa Dostları Grubu, İskele Mimoza Inner Wheel