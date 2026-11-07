İncirli: “Devlet kapılarında aracı aranan düzene dur diyeceğiz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa Surlariçi’nde halkla bir araya geldi. Burada konuşma yapan İncirli, “İnsanlarımız devlet kapılarında işlerinin olması için aracı bulmak zorunda kalıyorlar. Biz bu düzene dur diyeceğiz. Her bir yurttaşımızın eşit hizmet alması için de o siyasi baskıyı devletin kurumlarının üzerinden kaldıracağız” dedi.

Lefkoşa Surlariçi’nde yurttaşlarla bir araya gelen Sıla Usar İncirli, bölge halkının sorunlarını ve önerilerini dinleyerek CTP’nin yeni dönem vizyonunu paylaştı. Buluşmada İncirli’ye milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar ve partililer de eşlik etti.

“Bu memleket bu halde devam ederse çocuklarımıza bırakacağımız bir gelecek kalmayacak”

Sıla Usar İncirli yaptığı konuşmada, 6 Aralık’tan sonra memleketi adım adım yeniden ayağa kaldıracaklarını söyleyerek “Bizim derdimiz, beraberce nasıl daha güvenli, refah dolu ve mutlu bir yaşam kuracağımızdır” dedi. Halkta mevcut yönetimin oluşturduğu kötü gidişata karşı ciddi bir tepki olduğunu belirten İncirli “Halk değişim kararını verdi ve gerçek anlamda hizmetlerin düzelmesini istiyor. Biz de yapmış olduğumuz hazırlıkla bu kötü gidişatı sizlerle birlikte durduracağız. Çünkü bu memleket bu halde devam ederse çocuklarımıza bırakacağımız bir gelecek kalmayacak. Biz yeni dönemde çocuklarımıza daha güzel, daha güvenli ve umutla bakabilecekleri bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla birlikte bu yeni döneme hep birlikte başlayacağız” şeklinde konuştu.

“Siyasi baskıyı devletin kurumlarının üzerinden kaldıracağız”

Devletin kurumlarının gerçek bir devlet gibi davranmasını ilk sıraya koyduklarını dile getiren İncirli, devletin kurumsal yapısının bir menfaat grubunun ya da tek tek insanlarınmış gibi bir duruma getirildiğini söyledi. Sıla Usar İncirli, “İnsanlarımız devlet kapılarında işlerinin olması için aracı bulmak zorunda kalıyorlar. Biz bu düzene dur diyeceğiz. Her bir yurttaşımızın eşit hizmet alması için de o siyasi baskıyı devletin kurumlarının üzerinden kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

“Dijitalleşme ile yurttaşların aynı işlemleri tekrar tekrar yapmalarının önüne geçeceğiz”

Ayrıca, bürokrasiyi sadeleştirip ve hızlandıracaklarını da söyleyen İncirli, dijitalleşme ile yurttaşların aynı işlemleri tekrar tekrar yapmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti. İncirli’, liyakate dayalı istihdam yapacaklarını da vurgulayarak “Biz bu devletin bilgiyle, adaletle, liyakatle dürüst bir şekilde yöneteceğiz. Yapacağımız en önemli şey budur” diye konuştu.

“Kaynaklarımızı sağlığa, eğitime ve üretime yatıracağız”

İncirli, ikinci önceliklerinin dürüstlük olduğunu belirterek, dürüst ve hesap verebilir bir yönetim kuracaklarının sözünü verdi. Son beş yılda yolsuzluk ve usulsüzlüklerin arttığını, hükümetin kamu kaynaklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını ifade eden İncirli, “Bu konular birbirinden bağımsız düşünülemez. Hepimizin olan kaynakların çarçur edilmesi yüzünden günün sonunda hastalar doktor bulamaz, okullar yetersiz hale gelir. İnsanlarımız sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşabilmek için özel kurumlara yönelmek ve ceplerinden para harcamak zorunda kalıyor” dedi. Yolsuzlukla mücadelenin en önemli önceliklerinden biri olacağını vurgulayan İncirli, göreve gelir gelmez Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi’ni kuracaklarını belirtti. İncirli, “Biz devletin kaynaklarını ihalesiz alımlarla, yolsuzluklarla çarçur etmeyeceğiz. Kaynaklarımızı sağlığa, eğitime ve üretime yatıracağız” ifadelerini kullandı.

“Sağlıkta ve eğitimde nitelikli bir dönüşüm gerçekleştireceğiz, cepten harcamayı azaltacağız”

Konuşmasının devamında sağlıkta ve eğitimde nitelikli bir dönüşüm gerçekleştireceklerini vurgulayan İncirli, sosyal güvenlik reformunun CTP döneminde hayata geçirildiğini hatırlattı ve bu düzenlemelerin önemine dikkat çekti. İncirli, “Biz bu dönüşümleri planlayarak hazırlıklı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bir lütuf olarak değil insanlarımızın hakkı olduğu için yapacağız” ifadelerini kullandı. İncirli, eğitim harcamalarının azaltılmasına yönelik hedeflerini de paylaşarak “Kreşler ve bakım evleri başta olmak üzere kamusal hizmetleri yerel yönetimlerle iş birliği içinde hayata güçlendireceğiz. Böylelikle eğitim için de yurttaşlarımızın cebinden çıkan parayı azaltacağız” dedi. Sıla Usar İncirli, bu adımların hayat pahalılığıyla mücadele ve alım gücünün korunması açısından önem taşıdığını ekledi.

“Temel tüketimde KDV’leri sıfırlayacağız”

İncirli, hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında KDV oranlarını düşüreceklerini belirterek, “Örneğin KDV'leri düşüreceğiz. Birçok temel tüketimde de sıfırlayacağız” dedi. Daha önce de KDV sıfırlaması uygulandığını hatırlatan İncirli, yurttaşlara ayrım gözetmeksizin hizmet edeceklerini vurgulayarak, “Herkes eşit olacak, eşit şekilde hizmetlerden yararlanacak” ifadelerini kullandı.

“Sandıktan çıkacak her oyun sorumluluğunu taşıyacağız”

Halkın sandıkta önemli bir tercih yapacağını belirten İncirli, “Halkımız aydınlıktan yana, geleceğe güvenle bakabilmekten yana bir karar verecek” dedi. Sandıktan çıkacak her oyun sorumluluğunu taşıyacaklarını ve kıymetini bileceklerini belirten İncirli, “Yeni dönem en parlak, en üretken, kardeşlik ve dayanışma duygularımızın en güçlü olacağı bir dönem olacak” diyerek sözlerini tamamladı.