Sandık Seçmen Listelerine itirazlar bugün sona eriyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Aralık’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi ve Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri ile ilgili Sandık Seçmen Listelerine itirazların bugün saat 18.30’da sona ereceğini duyurdu.

YSK’dan yapılan 18 numaralı duyuruda, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke İlçelerine ait Sandık Seçmen Listeleri’nin, 1 Kasım’da askıya alındığı anımsatılarak, “Sandık Seçmen Listelerine askıda bulundukları yerlerde veya ilgili İlçe Seçim Kurullarına 1 Kasım 2026 – 7 Kasım 2026 tarihlerinde yapılan başvuru ve itirazlar, bugün saat 18:30’da sona erecektir.” denildi.

Sandık Seçmen Listelerine asılı bulundukları süre içerisinde başvuruda bulunanların isimleri, 9 Kasım Pazartesi günü Resmi Gazete’de ilan edilecek.

Duyuruda, itirazların görüşüleceği yer ve saatler şöyle belirtildi:

“Sandık Seçmen Listelerine yapılan itirazlar;

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulunda,

10 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00’den itibaren;

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulunda,

10 Kasım 2026 tarihinde saat 13.30’dan itibaren;

Girne İlçe Seçim Kurulunda,

11 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30’dan itibaren;

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulunda,

10 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00’den itibaren;

İskele İlçe Seçim Kurulunda,

11 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30’dan itibaren;

Lefke İlçe Seçim Kurulunda,

10 Kasım 2026 tarihinde saat 14.00’den itibaren;

görüşülecektir.

Sandık Seçmen Listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazlar;

Lefkoşa İlçe Seçim Kurulunda,

11 Kasım 2026 tarihinde saat 11.00’den itibaren;

Gazimağusa İlçe Seçim Kurulunda,

10 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren;

Girne İlçe Seçim Kurulunda,

10 Kasım 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren;

Güzelyurt İlçe Seçim Kurulunda,

10 Kasım 2026 tarihinde saat 14.00’den itibaren;

İskele İlçe Seçim Kurulunda,

10 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30’dan itibaren;

Lefke İlçe Seçim Kurulunda,

11 Kasım 2026 tarihinde saat 14.00’den itibaren;

görüşülecektir.”