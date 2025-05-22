TC Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon beklentileri raporunu açıklayacak

TC Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 10.30'da İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Şubat'ta yılın ilk raporunda 2025'in ilk enflasyon raporunu paylaşan TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 21'den yüzde 24'e çıkarmıştı. .

TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon tahminindeki artışın, para politikasında duruş değişikliği ve gevşeme sinyali anlamına gelmediğini belirtmişti.

Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini gerçekleştirmek için kullandığı en önemli araçlardan biri de politika faizi ya da kısaca faiz.

Banka, faizi uzun bir süre sabit tuttuktan sonra Aralık ayında indirimlere başlamıştı.

TCMB 2026 enflasyon tahmini yüzde 12 olarak korurken, 2027 yılı için enflasyon tahminini ilk kez, yüzde 8 olarak açıklamıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon verilerine göre Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Nisan'daki aylık enflasyonu yüzde 4,46, yıllık enflasyonu ise 73,88 olarak hesapladı.

TÜİK'e göre yıllık enflasyonda en yüksek veriler %79,2 ile eğitim harcamalarında ve yüzde 74,07 ile konutta görüldü.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,09, ulaştırmada yüzde 22,76 artış dikkat çekti.

Türkiye'de konut fiyatları Nisan ayında aylık bazda %4,66 arttı.

TÜİK'in açıklamasından önce Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasa beklentilerini yansıtan Nisan 2025 Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlamıştı.

Reel ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 71 katılımcının görüşleriyle hazırlanan ankette, yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre artarak yüzde 28,04'ten yüzde 29,98'e yükselmişti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,55'ten yüzde 25,56'ya, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 17,06'dan yüzde 17,69'a çıktı.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mart 2025'te aylık bazda yüzde 2,46 olurken, yıllık bazda yüzde 38,1'e gerilemişti.