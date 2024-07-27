TC Elçisi Metin Feyzioğlu görevden alındı

TC Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti. Buna göre, TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Elçilik son olarak, UBP Kurultayına müdahale ile gündeme gelmişti.

YENİDÜZEN'in gündeme taşıdığı olayda, UBP Kurultayına aday olacağı konuşulan Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, Elçiliğin Çatalköy'deki konutuna çağrılarak "adaylıktan çekilin" baskısına maruz kalmıştı.

Elçi Feyzioğlu'nun gündeme geldiği bir başka konu ise, 1974'ün 50'nci yıldönümünde Kıbrıs'a gelen CHP heyetine yönelik "protkole uygun davranmadığı" yönündeki açıklamalar olmuştu.

CHP lideri Özgür Özel, bu konuda Feyzioğlu'nu TC Dışişleri Bakanlığına şikayet edeceğini açıklamıştı.

Feyzioğlu'nun, söz konusu olay üzerine mi görevden alınıp alınmadığı henüz bilinmiyor.

Feyzioğlu, Maraş'ın asker kontrolündeki kapalı bölgesinin yüzde 3,5'lik kısmının geziye açılması sürecinde dikkat çeken bir figür halina gelmişti.

Feyzioğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi görevine Ekim 2022'de atanmıştı.

YENİDÜZEN köşe yazarı, gazeteci Serhat İncirli bugünkü yazısında konuyu gündeme taşıdı.

Bisikletli dedikodular: Güle güle Metin Feyzioğlu!