TBMM Başkanı Şentop geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop," Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 39. yıl dönümü kutlamalarına katılmak amacıyla" Türkiye Cumhurbaşkanı’nı temsilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Şentop’u Ercan Havalimanında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Hasan Küçük, Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ve diğer yetkililer karşıladı.