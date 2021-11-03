Tatlısu’da gökyüzü renklendi!

Geçitkale Havaalanında 29 Ekim 2019 tarihinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden öğretmen pilot Serkan Özcezarlı anısına bu yıl 2’cisi düzenlenen Tatlısu Yamaçparaşütü Hedef Kupası etkinliği hafta sonu gerçekleştirildi.

Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği tarafından düzenlenen ve ana sponsorluğunu Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun üstlendiği “Serkan Özcezarlı 2’ci Tatlısu Yamaçparaşütü Hedef Kupası” etkinliği Tatlısu Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

KKTC Hava Sporları Federasyonu ve Medi Foundation Bağımlılıkla Mücadele Derneği desteklediği yarışmaya Türkiye ve KKTC’den 20 kişilik bir katılım oldu.

Her pilotun 5 uçuş yaptığı yarışmada toplam 100 uçuş gerçekleştirildi.

Yarışmada pilotlar 2cm çapındaki sıfır noktasına ayak basmaya çalıştı. Merkez sıfır noktasında en yakın inen yarışmacıların puanları toplanarak, sıfır puanına en yakın puan alan yarışmacılar derece elde etti. Zaman zaman eğlenceli anların da yaşandığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bireysel ve takım dereceleri

Yarışmada ferdi klasman birincsi Murat Mendeli olurken, ikinci Ferhat Erol ve üçüncü Umut Akçıl oldu.

Takımlar klasmanında birincilik kürsüsüne Hakan Ergençoğlu, Emrah Soykan ve Ahmet Yazgın’dan oluşan ekip çıktı. Takımlar ikincisi Cemal Direkci ve Nurman Aylanç olurken, üçüncü takım ise Münür Teralı ve Murat Mendeli’den oluşan takım oldu.

Takımlar ve ferdi klasmanda dereceye girenlere kupa ve madalyaları Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Serkan Özcezarlı’nın eşi Aysan Özcezarlı ve kızları taktim etti.

“Serkan Özcezarlı 2’ci Tatlısu Yamaçparaşütü Hedef Kupası” geleneksel olarak düzenlenmeye devam edilecek.

Kıbrıs Alternatif Sporlar Derneği, KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu sponsorluğunda daha önce bir çok organizasyona imza atmıştı.