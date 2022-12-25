Tatlısu Belediyesi’nde Orçan yeniden başkan

Tatlısu Belediyesi’nde 4 sandığın tümü açıldı. Buna göre, sandıktan çıkan isim yüzde 53 ile Ahmet Hayri Orçan oldu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı sonuçlara göre rakamlar şöyle:

Ahmet Hayri Orçan: %53

Orhan Bebek: %36.66

Mehmet Ali Özdemir: %10.34

Orçan: Kaldığımız yerden devam edeceğiz

Gayrı resmi sonuçlara göre yeniden Tatlısu Belediye Başkanı olan Hayri Orçan, bölgede seçimin olgunluk içerisinde gerçekleşmesinden dolayı teşekkür etti. Orçan, bölge halkının kendisine 4 yıllık görev süresi daha verdiğini söyledi, “Kaldığımız yerden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.