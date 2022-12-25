Tatlısu Belediyesi’nde Orçan yeniden başkan
Tatlısu Belediyesi’nde 4 sandığın tümü açıldı. Buna göre, sandıktan çıkan isim yüzde 53 ile Ahmet Hayri Orçan oldu.
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Tatlısu Belediyesi’nde 4 sandığın tümü açıldı. Buna göre, sandıktan çıkan isim yüzde 53 ile Ahmet Hayri Orçan oldu.
Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı sonuçlara göre rakamlar şöyle:
Ahmet Hayri Orçan: %53
Orhan Bebek: %36.66
Mehmet Ali Özdemir: %10.34
Orçan: Kaldığımız yerden devam edeceğiz
Gayrı resmi sonuçlara göre yeniden Tatlısu Belediye Başkanı olan Hayri Orçan, bölgede seçimin olgunluk içerisinde gerçekleşmesinden dolayı teşekkür etti. Orçan, bölge halkının kendisine 4 yıllık görev süresi daha verdiğini söyledi, “Kaldığımız yerden devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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