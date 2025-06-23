Tatar’ın “yurttaş sevgisi” yapay zeka metni çıktı
Ersin Tatar, Lefkoşa’da esnafı ziyaret etti, sosyal medya paylaşımında ise yapay zekâ izleri dikkat çekti. Paylaşımda “metni istersen kısa, resmi ya da duygusal yapabileceğini” belirten sistem mesajı unutuldu.
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Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Lefkoşa Belediye Pazarı’nda esnaf ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabından “emek” vurgusuyla yaptığı paylaşımda ise yapay zeka metni unutuldu.
Tatar’ın paylaşımında, yapay zekâ tarafından hazırlanan taslak cümlelerin düzenlenmeden bırakıldığı görüldü. Metin içinde “İstersen metni daha kısa, daha resmi ya da daha duygusal bir tona göre yeniden düzenleyebilirim” gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.
Söz konusu açıklama, Tatar’ın yurttaş sevgisini ifade ettiği metnin yapay zekâ ürünü olduğunu gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede silinse de Tatar’ın yurttaş sevgisi yapay zeka metni çıktı.
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