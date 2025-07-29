"Tatar'ın resmi aracı ve 'koruma' ekibi, trafikte ailemin canını tehlikeye attı"

Eski sendikacı ve Milletvekili Ali Seylani, Cumhurbaşkanlığı makamındaki Tatar'ın resmi aracı ve 'korumalarından' oluşan konvoyun, hızlı şekilde çembere girerek kendisi ve ailesini tehlikeye attığını söyledi.

Seylani, Haspolat çevre yolu üzerindeki Halasultan Camii önündeki çemberde Tatar’ın konvoyunun kendisi ve ailesinin can güvenliğini tehlikeye attığını savundu.

"Neredeyse her gün trafiğe bir kurban verdiğimiz bu koşullarda bu normal mi?" diye soran Seylani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sn. Tatar… Size Sn. Cumhurbaşkanı demeyeceğim çünkü cumhurun başı, vatandaşlarının can ve mal güvenliğinden sorumludur. Bu akşam saat 22.50 civarında Haspolat çemberi, yani Hala Sultan Camii önündeki çemberde ben ve ailem kurallara uygun bir sürüşle yolun sol tarafında araç sürerken, sizin aracınız ve korumalarınız benim ve ailemin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak bir şekilde çembere süratle girdiler.

Neredeyse her gün trafiğe bir kurban verdiğimiz bu koşullarda bu normal mi?

Siyaset yapmadan, bir vatandaş olarak paylaşmak istedim.”